Reprise de la lutte à huis clos : Gaston dit « oui » et programme le choc Eumeu/Lac 2 pour le 4 avril.

Depuis pratiquement le mois de mars 2020, le monde de la lutte est secoué par le coronavirus. Ainsi, diverses voies et moyens sont en train d'être recherchés pour que l'arène nationale sénégalaise reprenne ses activités.



À cet effet, le promoteur Gaston Mbengue semble bien avoir trouvé des alternatives pour la reprise de la lutte. Lors de son entretien avec Dakaractu, il ne réfute pas l'idée d'organiser des combats de lutte à huis clos. Selon lui, « c’est la situation qui oblige le huis clos », sinon on serait obligé de « continuer de suspendre la lutte et de ne regarder que des archives », a-t-il regretté.



Pour lui, il est possible d’organiser les combats de lutte à l’instar des autres sports comme le football et le basket. Il suffit juste d’une bonne organisation. Bien qu’il ne nie pas qu’il y aura forcément des changements, Gaston Mbengue ne cache pas ses envies de reprendre ses activées, même s’il est conscient des risques que peut causer le virus. Il regrette en ce sens que « ce sont les amateurs de lutte qui ne vont pas être servis comme auparavant. Mais c’est mieux de ne pas prendre de risque avec la santé des gens. Toute personne consciente doit promouvoir la santé de la population plutôt que ses envies de regarder un combat de lutte », a-t-il constaté.



Cependant, le patron de "Gaston Production" a décidé de programmer deux combats chocs si la décision d’organiser les combats de lutte à huis clos est prise. Il promet les duels Eumeu Sène vs Lac 2 et le combat Diène Kaïré vs Modou Anta en préliminaire, pour le 4 avril 2021...