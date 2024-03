Reprise de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor : Les bateaux en test !

Le Consortium Sénégalais d'Activité Maritime (COSAMA) avait annoncé, il y a deux mois, la reprise imminente de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor, après presque plus d'un an à l'arrêt.

Selon nos sources, le navire Diambogne va faire un test, ce soir, pour préparer la reprise. Les deux autres navires que sont Aguène et Aline Sitoé Diatta vont également s'atteler à des essais avant de reprendre les eaux.



La suspension ou l'arrêt technique des navires avait replongé la région de Ziguinchor dans un enclavement avec son lot de conséquences. L'économie dans cette région située au sud du pays avait drastiquement ralenti. Une situation politique tendue entre le maire de cette localité, Ousmane Sonko, leader du Pastef et le chef de l'État, Macky Sall, serait la cause inavouée de cet arrêt de la liaison maritime entre Dakar et Ziguinchor, d'après plusieurs Casamançais.