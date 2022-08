Reportage Tik Tok : dénudement, vulgarisme, perte de valeurs, les sénégalais(es) sont-ils devenus toc ?

Le réseau social « Tik Tok » est devenu au Sénégal comme un théâtre à ciel ouvert où toutes les scènes s’y jouent et où des scénarios les plus abjects y sont élaborés et des spectacles les plus sordides, projetés. Parcourir ce réseau social sans voir une fille en tenue légère, des vidéos de filles parfois très jeunes pratiquant des danses ultra sexy, ou des vidéos obscènes, est pratiquement impossible. En effet, ici au Sénégal, étaler sa vie privée sur ce réseau social en quête de notoriété est devenu monnaie courante et la plupart des vidéos qui sont likées sur ce réseau social sont des vidéos mettant en scène des filles à l'habillement sexy ou des vidéos obscènes.



Dans ce reportage, Dakaractu a essayé de comprendre ce phénomène en interrogeant des experts en nouvelles technologies, mais aussi un sociologue. Les acteurs comme les tik-tokeurs ont aussi été interrogés...