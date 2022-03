Reportage / Passerelles métalliques démontées de Dakar : un mort par mois sur la route, la population déplore…

Destinées aux piétons, les passerelles qui surplombent certaines routes de grande circulation de Dakar sont démontées par les autorités et certaines sont transformées en dépotoir d'ordures, logements de malade mental et même toilettes.



Sur pied, malgré son âge, le vieux court pour traverser la route. Les usagers se regroupent par petits groupes le long des rampes pour traverser ensemble. En cette matinée du jeudi 10 mars 2022, l'endroit grouille de monde. Et le passage de la moto n'a fait que rajouter à la difficulté des piétons de traverser sans risque.



D'où la frustration des usagers. Mariama Ba ne se fait pas prier pour cracher sa colère : "je ne sais pas dans quel pays sommes-nous, les autorités doivent savoir les priorités surtout s’il s’agit de la vie d’une personne! s'exclame-t-elle. Ici, une passerelle est obligatoire, et le pire est que les gens traversent avec leurs motos dans le sens parallèle."



La passerelle de Thiaroye n'est pas une exception. Dans presque tous ces espaces piétons aménagés à Dakar, surtout ceux métalliques sur la route nationale 3 c’est le désordre total, les passants peinant à se mouvoir en toute quiétude.



"On est obligé de courir en traversant…"



Sur les lieux depuis plus d’un 1 an, les jeunes, femmes et hommes vivent une grande difficulté. Ils déplorent surtout les accidents de circulation, à mesure que les passerelles sont toutes démontées. "On est obligé de courir en traversant alors qu'on doit se mouvoir librement sur la passerelle. Les autorités ne veulent pas le réparer depuis plus d'un an. Et à n'importe quelle heure, les passants prennent le risque de traverser la route, défiant les voitures qui roulent à vive allure », ont-ils ajouté. Avant de poursuivre que « chaque mois au moins cette route enregistre un accident, parce que ce n’est pas une petite route ».



Notre tentative de joindre la direction de l’Ageroute est restée vaine...