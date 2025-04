[ Reportage] Mariages tardifs au Sénégal : Un phénomène qui inquiète chez les jeunes

C'est pourquoi, il a même proposé de cotiser pour ceux qui veulent prendre une épouse. À la question de savoir quelles sont les raisons de ce désengagement pour le mariage, Bassirou Ndiaye, un jeune "Jakartaman", n'y va pas par quatre chemins, assis tranquillement sur sa moto, guettant l'arrivée de clients : c'est sa situation financière qui ne lui permet pas de s'engager dans un mariage. En plus de cela, ses deux grands frères ont des épouses, donc pas besoin de se précipiter, ses priorités sont d'abord de trouver beaucoup d'argent, puis de voyager à l'étranger.

Croisée dans la rue, une jeune femme de 25 ans, Oumou Sène, n'envisage pas de se marier parce qu'elle doit d'abord terminer ses études et ensuite avoir une indépendance financière. Des prétendants, elle en voit de toutes les couleurs, mais n'a toujours pas trouvé un homme responsable, elle compte prendre du recul et bien observer parce qu'elle a vu certaines de ses amies se marier puis divorcer en un laps de temps.

Originaire du Mali, Kassine Nassarane réside à Dakar depuis deux ans. Il est venu au Sénégal à la recherche d'un mieux être, et ne songe pas à un mariage pour l'instant, il a une famille qu'il doit sortir de la précarité.



Suffisant pour bien travailler durant de nombreuses années durant lesquelles on demeure célibataire. Ils ou elles sont nombreux à vivre dans le célibat et tardent à s'engager. Si pour les hommes l'on évoque une situation financière chaotique, les femmes s'accordent sur le fait qu'elles cherchent une indépendance financière. L'une dans l'autre, c'est une situation qui mérite un diagnostic pour renverser la tendance.

Le Sénégal reste un pays où les cérémonies familiales occupent une place importante, entre l'exhibitionnisme, le voyeurisme et le gaspillage, nombreux sont les hommes dont la situation financière ne permet pas un tel gâchis et qui donc tardent à s'engager, estime Mère Fatou. Selon elle, la question de la dot est à prendre au sérieux... "Chacun veut montrer ce qu'il n'a pas. Les plus nantis donnent une somme somptuaire à leur futur épouse et leur offrent une vie de luxe, ce que veulent copier les plus modestes", se désole-t-elle.