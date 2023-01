[Reportage] Grève des transporteurs : le mot d’ordre quasiment respecté, les usagers peinent à se déplacer.

La grève des transporteurs de ce mercredi 18 janvier, s’est ressenti dans le déplacement des usagers de la route à Dakar et dans sa banlieue. À ‘’Buntu Pikine’’, difficile pour les clients de trouver un moyen de transport en commun pour rallier leurs lieux de travail. À 8 heures déjà, ce carrefour était bondé de monde. Quelques rares ‘’Ndiaga Ndiaye’’ et ‘’Cars rapides’’ assurent la liaison entre cette banlieue dakaroise et la ville. Entre temps, les deux roues ou moto ‘’tiak tiak’’ profitent de la situation. Au garage des véhicules ‘’Ndiaga Ndiaye’’ de Grand-Yoff, seuls les véhicules de transport de personnels assurent la navette entre la localité et Colobane. Les véhicules qui rallient la banlieue ont eux, observé le mouvement d’humeur des transporteurs. Chauffeurs, usagers de la route, conducteurs de moto ont tous déploré la grève et appelé à des concertations sérieuses pour un secteur des transports routiers plus adéquat pour tous...