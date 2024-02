( Reportage)- Excursion à plus de 100 kms de Touba : Hisnul Abraarr / zone jadis inconnue et aujourd’hui transformée par Cheikh Bass Abdou Khadre

Pour sa deuxième excursion à Thiél et plus précisément à Hisnul Abraar, Dakaractu - Touba a choisi de s’appesantir sur ce daara qui a été installé par Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre à plus de 100 kilomètres de Touba. Des bouts de bois de Dieu y sont installés, éloignés des parents pour apprendre le Coran et s’imprégner de la vie active à travers une formation religieuse soutenue.

Dans ce récit, on revit le décor jadis imposé par Serigne Touba à ses disciples qui sont devenus, aujourd’hui, les modèles d’hommes accomplis. REPORTAGE…