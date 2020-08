(Reportage) Bourse Ilead pour jeunes innovateurs : Quand le génie sénégalais s'exprime...

Dans le but d’accélérer l’accès au diagnostic, l’Iressef en partenariat avec les autorités sanitaires sénégalaises et la fondation Bill et Melinda Gates ont mis en place la bourse iLead (Innovation laboratory engineered accelerated diagnostics). La cérémonie de remise symbolique de chèque a eu lieu mercredi 05 aout au siège de l’Institut de recherches en santé de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef).



Dotée d’une enveloppe de 10 mille dollars elle permettra aux récipiendaires de matérialiser leurs projets de recherche.



Sur dix candidatures, cinq auront le privilège d'être accompagnée par Ilead ces douze prochains mois. Une aubaine pour Awa Marcelle Sall.



Étudiante à l’Ecole supérieure polytechnique, section ingénierie pour la recherche, elle veut révolutionner le système de stockage des données dans les structures sanitaires du Sénégal.



Pour sa part, Al Hassim Diallo est doctorant en Informatique à l’Université Gaston Berger. À travers son projet Simens (Laboratory Information system), il ambitionne d’automatiser les taches dans les laboratoires.



Quant à elle, Yaye Fatou Thiaw qui s’exprime au nom de l’équipe Homelab composée uniquement d’étudiants de la Première promotion d’ingénieurs en Génie biologique et biotechnologie, expose le fond de leurs recherches visant à rendre les prélèvements moins contraignants.



C’est donc des têtes déjà bien faites qui démontrent à qui en demande la preuve que le génie africain est réel en dépit de tous les préjugés.



Le Professeur Coumba Touré Kane, nouveau recteur de l’Université du Sine Saloum s’en rejouit mais fait la correlation avec la Covid-19.



Dans tous les cas, dans un monde en perpétuel changement, l’innovation est le seul gage de survie d’où l’intérêt du programme Ilead. Rendez-vous est donné dans un an pour la présentation des résultats des différents projets, avec les encouragements du fondateur de Iressef, le Pr Souleymane Mboup...