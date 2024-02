Report présidentielle : Mohamed Boun Abdallah Dionne dit niet à l’interruption du processus électoral par respect des droits acquis

En prenant la parole pour donner son point de vue et présenter ses inquiétudes sur le report de la présidentielle, Mohammed Boun Dionne a fait savoir au président de la République la position de sa coalition. Il dit : « Notre coalition souhaite qu’il n’y ait pas d’interruption du processus électoral par respect des droits acquis. S’il y a reprise du processus, rupture du principe juridique des droits acquis qui établit la sécurité juridique et la non rétroactivité des actes administratifs » fait-il savoir.







Revenant sur la pertinence du dialogue, il justifie sa présence. « Rien ne doit être de trop pour trouver dans le respect du droit et des principes démocratiques une solution devant assurer le passage de témoin à la tête de l’Etat dans l’apaisement, la paix sociale et dans la réconciliation nationale ».







Cependant, il demande à ce que soit vidé dans les meilleurs délais, les accusations de corruption contre des juges du Conseil Constitutionnel pour libérer tout le monde.