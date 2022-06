Report manifestation de YAW : « C’est le peuple sénégalais qu’il faut remercier! » (Adji Mergane Kanouté, BBY)

Les raisons du report de la manifestation de Yewwi Askan Wi sont à rechercher dans le refus du peuple sénégalais à suivre l’opposition dans sa démarche et non les explications avancées par les leaders de la coalition. C’est du moins la conviction de la coordonnatrice de Macky 2012, par ailleurs, vice présidente du groupe parlementaire BBY, Adji Mergane Kanouté.



« C’est le peuple sénégalais qu’il faut remercier et féliciter pour avoir refusé d’être manipulé par la coalition Yewwi Askan Wi », a-t-elle expliqué.



La républicaine salue cependant la posture qui participe à la pacification de l’espace socio-politique. Pour Adji Mergane Kanouté, YAW est revenue à la raison à temps pour avoir compris que les élections se tiendront bel et bien et à date échue contrairement à ce que croyaient Ousmane Sonko et ses camarades qui ont, finalement, accepté de battre campagne en direction des législatives du 31 juillet 2022.



Le député s’exprimait, ce 29 juin, après l’examen du projet de loi relative au statut général des fonctionnaires adopté, ce jour, à l’assemblée nationale.