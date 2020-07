Réponse de Abdou Mbow au CRD: « Encore une bande de prétentieux »

Le CRD, un groupuscule de gens prétentieux et sans aucune épaisseur politique vient encore de se signaler de triste manière, en essayant de discréditer la médiation entreprise par une délégation de chefs d état africain pour un bon dénouement de la crise malienne.



La bave dans la bouche, le ridicule dans la saillie, ils ont été jusqu’à disqualifier la présence du président de la République du Sénégal, Macky Sall au motif qu’il s’adonne aux mêmes pratiques que son homologue du Mali. Même de quels mauvais pieds tordus se sont ils réveillés pour débiter des fanfaronnades et des inepties aussi grotesques les unes que les autres ?



D’ou vient cette arrogance, cette certitude de dire le vrai et le bien, de décréter ce qui est légitime ou non. Est il besoin de rappeler même a des personnes de mauvaise foi que Macky Sall a été élu démocratiquement a l’occasion délections libres et transparentes qui n’ont jamais fait l’objet de contestations même de la part de ceux la même qui lui dénient aujourd’hui cette légitimité. Il faut être un piètre politicien en herbe et avoir la rancune tenace pour avoir de telles postures qui en réalité n’étonnent pas le commun des sénégalais.



En réalité, des gens qui ont du mal a réunir le parrainage qui est l’équivalent de hameau lors de la présidentielle de 2019 devraient plutôt se couvrir, se cacher aux tréfonds de la terre au lieu d’essayer d’exister ou de bomber le torse.



Pourtant, cette scabreuse posture ne nous étonne guère. Ce groupuscule de nihilistes sans foi ni loi, souhaite voir le Mali a feu et a sang au motif que ses dirigeants sont faibles. Il voudrait faire de la guerre civile dans un pays déjà profondément meurtri, une voie de salut.



Délibérément et honteusement, il n’aborde jamais la source première de l’aggravation et de la persistance du conflit ; un Terrorisme qui menace la stabilité de toute une sous-région. En termes clairs, ces politiciens dépassés et promoteurs du pouvoir par voie non démocratique et sans perspective de progrès social, économique et politique, affichent leur volonté de voir un jour notre pays sombrer dans les ténèbres et les horreurs d’un conflit fratricide.



Cette horrible perspective est la traduction dune vision funeste de la chose politique et une apologie de la violence barbare. En somme, une forme nouvelle de position antipatriotique que ne saurait accepter le grand peuple du Sénégal.



Députe Abdou Mbow

Porte Parole Adjoint de Alliance Pour la République