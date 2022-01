Réponse au candidat Fantôme Doudou Wade: l’intégrité morale d'ADD ne lui permet pas de verser dans vos bassesses libérales

Face à la presse pour présenter son programme de ville Bidon et dépourvu de tout réalisme, le candidat de la coalition Wallu Sénégal aux élections locales du 23 janvier s'est permis de s'attaquer injustement au ministère des finances. C'est une sortie maladroite avec des informations erronées et un tissu de mensonge cousu de fil blanc. L’ancien président du groupe parlementaire devrait avoir honte de parler de parler de détournement ou de mal gouvernance. En 12 ans de pouvoir lui et frères libéraux ont mis le Sénégal a genou, pillé nos ressources, sacrifié nos jeunes, vendu notre mer, détourné nos deniers publics avec des scandales a n'en plus finir et une gestion catastrophique et chaotique du Sénégal qui reste toujours inoubliable.

Je rappelle à l'opinion nationale qu'au ministère des finances la rigueur et la transparence sont manifestes dans le management des contrats, des cessions de créances et dans l'organisation des paiements de crédit. Ces supposés détournements n'existent donc que dans l'imagination de ce candidat fantôme qui est de mauvaise foi. L’actuel ministre des finances et du budget Abdoulaye Daouda Diallo est un fonctionnaire et un commis de l'état intègre qui ne saurait cautionner ni des bassesses ni des malversations ou des manquements graves dans la gestion des finances publiques. Par conséquent il reste concentré dans les priorités de l'heure et dans l'agenda du chef de l'état Macky Sall et ne saurait être diverti par des politiciens en mal d'audience et en quête de virginité



Abdou Sy Communicant