Réplique à Ousmane Sonko : « Il y a trop de contrevérités! » (Abdoulaye Baldé)

Enfin! Il a donné une esquisse de sa prochaine communication aux allures de démenti pièce par pièce. Le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé dans une liaison téléphonique avec Dakaractu, n'a pas voulu aller trop loin. Interpellé par le président du parti Pastef/Les Patriotes sur les 200 millions alloués pour le curage des caniveaux et d'autres questions, Abdoulaye Baldé a soutenu que le moment venu, il va apporter une réplique à la hauteur des accusations et interpellations.

« Le moment venu, je vais répondre. Il y a trop de contrevérités » nous a-t-il servi. Au vu de la situation, les lendemains politiques de la ville de Ziguinchor s'annoncent agités, d’autant que les élections locales se profilent à l'horizon et que tous les moyens seront bons pour déstabiliser son potentiel adversaire.

Avant la réplique qu'annonce le député Abdoulaye Baldé à son homologue Ousmane Sonko, ce sont les jeunes de l'Ucs qui vont apporter un démenti ce mercredi à Ziguinchor pour laver à grande eau leur mentor, Abdoulaye Baldé.