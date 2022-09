Répartition des commissions à l’assemblée nationale : Benno s’adjuge 7 sièges dont ceux de la sécurité, des lois et de la finance, 5 pour Yewwi qui se renforce dans l’énergie et les affaires étrangères et Wallu dans l’écologie et l’économie.

Les affaires étrangères, des sénégalais de l’extérieur et de l’intégration africaine sont sous la gestion du député-maire de Hann Bel air, de la coalition Yewwi Askan Wi. Abdoulaye Baldé est à la tête de la commission de La Défense et de la sécurité. La tête de liste des suppléants de Yewwi, Oumar Sy est à la tête de la commission de l’éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs. Malick Fall, responsable politique de Benno à Diourbel est à la tête de la commission de la culture et de la communication. La commission de la santé, de l’action sociale et de la solidarité nationale est revenue à Benno avec à sa tête, Sira Ndiaye, responsable politique à Mbour. Mamadou Woury Baïla Diallo est à la commission de la comptabilité et du contrôle et enfin, la commission des délégations est revenue à Mohamed Ayib Daffé de la coalition Yewwi Askan Wi.