Rentrée des Cours et Tribunaux : L’Ordre des avocats plaide devant le président pour "une justice réinventée, contrôlée"

À l’occasion de la rentrée solennelle des cours et tribunaux, l’ordre des avocats a plaidé pour une justice réinventée, contrôlée. Le porte-parole, a exprimé sa fierté et sa gratitude pour avoir été élu au poste de bâtonnier de l’ordre des avocats du Sénégal. Ce dernier a fait le plaidoyer de la justice pour tous les citoyens sénégalais et la présence de l’avocat partout où la cartographie judiciaire l’exige par une augmentation de la capacité d’absorption et de formation de plus de stagiaires. Il a aussi soulevé la question des exigences communautaires qui leur imposent la mise en place d’une école d’avocat pour la préparation à l’examen du CAPA, la formation initiale et la formation continue. Ainsi, il a appelé pour un état de droit juste, à une justice fiable dans un Sénégal paisible et prospère.