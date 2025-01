Rentrée des Cours et Tribunaux/ Grève et ordre public : Le procureur général face à un dilemme fondamental…

Le droit de grève et la préservation de l’ordre public ont été à l’ordre du jour, ce jeudi 16 janvier 2025.Dans son discours, le Procureur a estimé que le droit de grève est reconnu, il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Cependant, il ne peut en aucun cas porter atteinte à la liberté du travail. Selon le procureur ,la grève constitue l’ultime phase de la recherche de solution à des relations sociales conflictuelles .Si elle marque une rupture dans la confiance entre agents publics et état ou entre travailleurs et employeurs elle peut être évitée quand le dialogue entre les protagonistes est soutenu par des entités dédiées à cette fin s’engagent dans des discussions sans à priori animées par un esprit de bonne volonté .Il faut disposer de bonnes ressources pour le faire tout en faisant de la communication et de la discussion des instruments pour le maintien de la cohésion sociale et publique. « Ne cherchons pas à vaincre sans avoir raison », dit-il.