Malgré le contexte sanitaire qui a fini de bouleverser le monde dans ses différents secteurs d'activités, notamment l'enseignement supérieur, le groupe IAM reste dans une bonne dynamique dans le marché de l'enseignement supérieur africain. L'annonce est du directeur général du dit groupe M. Mbgnick Guissé.

« Nous restons dans une bonne dynamique en ce qui concerne notre place dans le marché de l'enseignement supérieur en Afrique », a-t-il souligné.



M. Mbagnick Guissé justifie ce grand bond en avant par la forte présence et l'adhésion des différentes nationalités aux offres de formation que propose le groupe IAM à ses cibles.



« Pour cette année, nous avons beaucoup d'étudiants qui viennent d'un peu partout dans le continent. Ça montre aussi la qualité de nos enseignements, la confiance que le continent a sur l'enseignement au Sénégal, plus particulièrement la formation que les grandes écoles délivrent dans notre pays. Ce qui est une fierté pour nous », s'est aussi félicité le directeur général lors de la journée dédiée à la rentrée pédagogique du groupe pour l'année scolaire 2020/2021.



Une journée qui a vu la présence de plusieurs étudiants venus des quatre coins du continent et du Sénégal...