Rénovation : Des jardiniers à pied à d’œuvre pour réhabiliter la pelouse du stade Senghor

Les combats de lutte qui se sont déroulés cette saison, n'ont pas épargné le gazon du stade Léopold Sédar Senghor. Ainsi, d’imposants travaux sont en cours pour le remettre en état.



La pelouse, qui est en train d'être refaite, changera totalement de visage dans quelques semaines. À la charge de l’Etat, la rénovation sera terminée avant la réception du Soudan en octobre prochain. Cette rencontre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2019 ne serait donc pas menacée. Les jardiniers sont déjà à pied d’œuvre sur le terrain.



La pelouse du plus grand stade du pays est apparue dans un très mauvais état, lors du match du 3e tour des éliminatoires de la CAN U20 Sénégal/Congo (4-1), le 21 juillet dernier.