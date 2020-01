Renouvellement du Pds : ‘’Il ne faut pas être plus royaliste que le roi’’ (Doudou Wade, Pds)

La question relative au renouvellement des instances du Pds qui a fini par créer des dissidents au sein du Pds que sont Oumar Sarr et Cie, n’a pas laissé de marbre l’ancien président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates, Doudou Wade qui faisait face à Dakaractu ce jeudi. ‘’Nous avons un secrétariat général conformément aux statuts de notre parti, laissez-nous régler notre problème en fonction de nos statuts’’, a confié le libéral. Interpellé sur le cas Karim Wade qui serait la source du mal dans le parti, Doudou Wade de préciser : ‘’La candidature de Karim Wade a été voulue par le parti. Elle a été posée par les cadres du Pds’’, a expliqué l’ancien parlementaire. Mieux, Doudou Wade s’est interrogé pour savoir si les frondeurs (Oumar Sarr et Cie) eux-mêmes, n’ont pas cautionné la candidature de Karim Wade. L’ancien président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates orientera à aller demander aux frondeurs pour qu’ils clarifie à l’opinion où se trouve véritablement le problème...