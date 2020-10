Renouveau des navétanes : L’ONGAM décline une nouvelle offre en faveur des Asc.

L'Organisation nationale de gestion des activités de masse (Ongam) qui s’active pour un renouveau des navétane, s’est reunie à travers son comité ad hoc élargi pour échanger sur la nouvelle offre que l’organisation a mise sur pied et qui tend à faciliter aux Associations sportives et culturelles (ASC) leur participation aux compétitions sportives. L’offre vise à enrichir et rendre plus fortes les Asc sur le plan financier avec une gratuité des affiliations, des imprimés et la liberté des associations sportives à contracter avec les sponsors. Une commission chargée de la massification de l’Ongam entamera dans les jours qui suivront, une tournée nationale pour informer et enrôler les Asc à l’intérieur du territoire national.