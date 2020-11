Rennes-Chelsea ce soir : Première convocation de Mbaye Niang en LDC.

Julien Stéphan a communiqué les noms des joueurs qu'il a retenus pour le match prévu face à Chelsea, ce mardi (18h55).



Le coach rennais devra composer sans Nayef Aguerd, qui est malade, et Martin Terrier.

L'attaquant sénégalais Mbaye Niang quant à lui comptabilise sa première convocation en ligue des champions avec le Stade Rennais ainsi que son partenaire en équipe nationale Alfred Gomis.

Ainsi, ils devront faire face aux Londoniens qui sont dans une série de victoires et un Edouard Mendy qui ne cesse d'impressionner.



Le coach Stéphan a retenu 23 joueurs pour affronter les Londoniens.



Rennes pointe pour l'instant à la dernière place du classement du groupe E, avec 1 point obtenu en 3 rencontres. Ce match face au leader constitue la dernière chance de se replacer en vue d'une possible qualification.



Le groupe rennais :



Gardiens : Gomis, Salin



Défenseurs : Soppy, Traoré, Assignon, Omari, Da Silva, Nyamsi, Truffert, Maouassa



Milieux : Nzonzi, Camavinga, Grenier, Bourigeaud, Léa-Siliki, Del Castillo, Gboho, Doku



Attaquants : Hunou, Guirassy, Niang, Rutter.