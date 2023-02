Renforcement du foot local : Le président Sall annonce un ambitieux programme de soutien national aux clubs

Les acteurs du football local sénégalais ont tous été très précis et surtout unanimes dans leurs doléances faites au président Macky Sall ce dimanche : aider le football local.

Profitant de leur audience avec le dirigeant sénégalais, les capitaines des sélections nationales de Beach Soccer, de la sélection locale ainsi que le président de la FSF, Augustin Senghor, ont tendu la main à l’État. Une main tendue qui a été saisie par Macky Sall qui a promis le lancement d’un programme national de soutien au football local.

L’objectif étant entre autres, de redonner un second souffle aux clubs professionnels et aux associations sportives en association avec le secteur privé national et international avec un sponsoring des entreprises qui seraient les premiers souteneurs du foot local…