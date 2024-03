Renforcement du crédit hôtelier, pêche et tourisme… : Amadou Bâ lance ses filets à Mbour !

Amadou Bâ, candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, a réaffirmé son engagement en faveur du développement du département de Mbour. Lors de sa visite dans ledit département de Mbour, il a mis l'accent sur plusieurs points clés. Tout d'abord, il s'est engagé à renforcer le crédit hôtelier, afin de faciliter l'accès au financement pour les acteurs du secteur.



À l’en croire, cette mesure vise à encourager les investissements et à améliorer la qualité et la diversité de l'offre touristique au Sénégal. C’est dans ce sens qu’il a annoncé des concertations élargies ces derniers et le ministre des Finances.



Par ailleurs, Amadou Bâ a tenu à préciser qu'il n'était pas un candidat qui faisait de fausses promesses. Il a reconnu les enjeux cruciaux du tourisme et de la pêche, deux secteurs essentiels pour le pays et pour la localité de Mbour. Il a annoncé qu’une fois élu, il mettra en place des mesures concrètes pour favoriser leur développement.



En outre, l’ancien Premier ministre a considèré le tourisme comme un vecteur majeur de création d'emplois pour les jeunes. Il compte donc mettre en place des programmes de formation et d'insertion professionnelle afin de favoriser leur accès à des emplois durables et qualifiés dans le secteur touristique.