Rencontre contre le Qatar : l’entraîneur Baye Fara Samb livre ses conseils pour assurer la victoire.

L’entraîneur et formateur sénégalais basé en Allemagne, Baye Fara Samb, a livré son analyse sur la rencontre opposant le Sénégal au Qatar. Il a d’emblée invité la sélection nationale à tirer les leçons du premier match contre les Pays-Bas. Selon le consultant, il faut que les coéquipiers de Krépin Diatta soient plus regardants sur le resserrement des lignes, ce qui a beaucoup participé à la défaite contre la Hollande.



Baye Fara Samb mise, toutefois, sur le comportement individuel et collectif pour faire la différence contre la sélection du Qatar...