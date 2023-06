Rencontre avec le secteur privé : La F24 salue l’élan de médiation et affiche son intérêt pour la sauvegarde des droits et libertés démocratiques

La Plateforme des Forces vives de la Nation F24 après avoir reçu une délégation du secteur privé les 5 et 8 juin dernier qui a initié une médiation afin de décrisper l’atmosphère socio-économique tendue à quelques jours de la fête de Tabaski, dit inscrire sa démarche dans une dynamique de paix. D’ailleurs, elle a accepté de se conformer à la légalité en acceptant de renoncer au lancement du dialogue du peuple le 31 mai 2023 dans les jardins de la Mairie des Parcelles Assainies.







La F24 rappelle que les rencontres citoyennes prévues les 09 et 10 devraient permettre « aux populations, meurtries par plusieurs jours de répression aveugle et d’arrestations massives » d’exprimer leur indignation et leur désaccord total avec la gouvernance violente et manipulatrice du régime.



La plateforme citoyenne affiche sa constance pour les droits et libertés des citoyens et dénonce par ailleurs, « les actes de tortures » perpétrés contre Pape Abdoulaye Toure, membre de la plateforme.



La F24 remercie encore le secteur privé pour sa démarche de médiation et rappelle aux services de la présidence de la république et à tous les citoyens que Macky Sall est l’unique responsable des violences qui sévissent dans le pays et seul garant de la paix civile et sociale.