Rencontre avec le Cadre Unitaire de l'Islam au Sénégal : « Yewwi » pour rattraper la bévue de Sonko ?

La conférence des leaders de Yewwi Askan Wi recevra, suite à sa demande, une délégation du Cadre Unitaire de l'Islam au Sénégal (CUDIS), ce mercredi 24 novembre à 17h, au siège du PRP sur la VDN, informe un communiqué de la coalition signée par le Mandataire national Déthié Fall. La rencontre, informe le même document, portera sur deux points : un échange général sur la situation du Sénégal et une discussion sur le projet de charte de non-violence. Deux jours après la déclaration de Ousmane Sonko qui avait « déchiré » cette charte lors de la cérémonie d’investiture de Barthélémy Dias, « Yewwi » veut-elle se rattraper et dissiper cette étiquette de « violent » qu’on lui colle ? À quelques semaines des élections locales en tout cas, cet entretien entre les politiques et les religieux et les discussions qui en sortiront, seront un soulagement pour les populations exaspérées par cette violence...