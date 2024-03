Rencontre amicale : Le Sénégal et sa nouvelle génération explosent le Gabon

La sélection nationale du Sénégal n'a pas eu besoin de déployer tous ses talents pour remporter une victoire écrasante en match amical contre le Gabon (3-0), ce vendredi, en France. Les Lions ont ouvert le score suite à un but malheureux d'Aaron Appindangoyé contre son camp (1-1,12e.)



Le Sénégal a ensuite réussi à creuser l'écart juste avant la fin de la première mi-temps grâce à un but extraordinaire du jeune Mikhail Ngor Faye. Aligné pour la première fois en équipe nationale, le défenseur du Barça a marqué les esprits avec une réalisation exceptionnelle !



Enfin, Sadio Mané a ajouté le troisième but sur une passe décisive d'Habib Diallo. Les Lions se rassurent en attendant leur prochain affrontement contre le Bénin dans quatre jours, toujours lors d'une rencontre amicale.