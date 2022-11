Remise du drapeau à l’équipe nationale de football / Le président Macky Sall aux Lions : "À chaque touche de balle, vous porterez l’espoir de tout le peuple sénégalais!"

Voici la quintessence de son discours.

Monsieur le Ministre des Sports, Messieurs les Ministres, Monsieur l’Ambassadeur du Sénégal au Qatar, Monsieur le Président du Comité National Olympique Sportif Sénégalais, Monsieur le Président de la Fédération Sénégalaise de Football, Messieurs les membres du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, Cher coach Aliou Cissé, el tactico, Chers lions, Chers membres du 12e Gaïndé, Allez Casa et Léboug gui, Mesdames, Messieurs, Les contraintes liées à nos agendas respectifs ne m’ont pas permis de vous recevoir au Palais de la République, pour vous remettre le drapeau national, comme il est de coutume à la veille de vos compétitions. Pour commencer, je voudrais exprimer ce que chacun de nous ressent ici : Sadio Mané, le Ñañthio de Bambali nous manque. Son ombre plane sur cette cérémonie. Mes premiers mots seront donc pour toi Sadio ; pour te dire que nous t’aimons, nous sommes de tout cœur avec toi, nos pensées et prières t’accompagnent pour un prompt rétablissement. Nous le savons, le Ñañthio, parce qu’il aime prendre des risques pour faire gagner son groupe, est exposé aux blessures. Mais nous savons aussi que le Ñañthio garde toujours haut le moral, pour revenir au plus vite dans le groupe, encore plus fort et plus combatif. Si tu as raté cette campagne, d’autres batailles t’attendent, pour lesquelles nous aurons encore besoin de ta contribution décisive. Alors, reviens nous vite ! An nom de la nation, de tes coéquipiers et de ton encadrement, je te dis : Allama Allah yeesso kaïrola Sadio !Chers Lions, En tenant cette cérémonie ici, à Doha, dans votre tanière, j’espère que la motivation n’en sera que plus grande pour vous, puisque nous sommes au plus près de votre terrain de chasse, pour le trophée objet de toutes les convoises. Après les éditions 2002 et 2018, la nation est fière de vous voir inscrire pour la 3e fois le nom de notre pays sur la carte du football mondial. Vous devez cette performance exceptionnelle d’abord à votre fighting spirit. Certes, l’État et votre encadrement sont toujours à vos côtés, pour vous accompagner et vous mettre dans les meilleures conditions. Mais quel que soit l’investissement consenti, une compétition se gagne toujours sur le terrain. Vous l’avez brillamment réussi avec une qualification arrachée de haute lutte, dans un match à couper le souffle, moins de deux mois après une autre confrontation aussi épique, à l’issue de laquelle vous-vous êtes installés sur le toit du football continental. Du reste, ce brillant parcours est conforme à votre rang de première équipe africaine du classement FIFA depuis maintenant 6 ans. C’est dire que vous êtes entrés dans la planète foot par la grande porte, grâce à votre talent, votre endurance physique et mentale, votre esprit d’équipe, ainsi que la discipline et la rigueur que requiert la haute compétition. Vous aurez grandement besoin de ces qualités pour affronter des adversaires tout aussi motivés. Chaque match sera en quelque sorte une finale ; et comme le dit l’adage, la balle est ronde pour tout le monde ; et aucun match n’est gagné, ni perdu tant qu’il n’est pas fini. En vrais Lions, ne craignez personne, mais respectez tous vos adversaires. C’est une condition essentielle pour aller loin en compétition. Nous vous faisons confiance, car avec votre coach, vous êtes tous des professionnels aguerris. Vous mesurez le jeu et l’enjeu. À chaque touche de balle, vous porterez l’espoir de tout le peuple sénégalais. C’est pourquoi j’appelle toute la nation à l’union sacrée, pour faire bloc-équipe avec nos Lions. Quand le 12e Gaïndé, Allez Casa et Lébou gui donneront le ton, au son des tam-tam, des Djembés et des Assikos, nos Lions doivent sentir que de Bambali à Dimboli et Barkédji, c’est tout le Sénégal qui bouge, tout le Sénégal qui vit et vibre à leur rythme, pour les galvaniser et les encourager. Quant à vous, chers Lions, sous les couleurs nationales, vous êtes en mission. Je vous exhorte à aller aussi loin que possible, pour honorer la nation et votre coéquipier qui aurait tant aimé être avec vous. Vous connaissez le mot de passe : Dem ba Jeex, wuti ndam li. Vous en avez toutes les capacités, car l’esprit du Lion, c’est toujours la gagne, toujours la rage de vaincre, jusqu’à l’objectif final. Pour ce faire, je vous engage à cultiver à chaque instant nos valeurs ancestrales de jom, fit, fouleu ak fayda.

Je vous rappelle également, qu’en votre nom, nous avons déjà déclaré notre flamme à dame coupe, en septembre dernier, lors de la réception du Trophée FIFA Qatar 2022, quand nous avons promis que le Lion se battra de toutes ses forces pour la conquérir, la ramener à Dakar et lui offrir la Téranga sénégalaise. Chers Lions, cher coach Aliou Cissé, el tactico, Maintenant que l’heure de la conquête a sonné, je vous demande d’y aller avec votre fighting spirit habituel, mais de nous confier la Téranga ; parce qu’un Lion qui va à la chasse sort ses griffes, il n’a pas besoin de Téranga. En attendant, nous vous offrons nos prières et vœux ardents pour une compétition réussie. Je félicite le Ministre des Sports et ses équipes, son prédécesseur, la Fédération sénégalaise de Football et son Comité exécutif, ainsi que nos diplomates, pour les efforts considérables qu’ils ont déployés dans le processus préparatoire. ENSEMBLE, tous pour un, un pour tous ! Allez les Lions ! Manko, dem ba jeex, wuti ndam li !