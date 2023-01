Remise du drapeau : En l’absence du ministre Yankhoba Diatara, Augustin Senghor dope les Lions locaux «Personne n’est meilleur que vous !»

A un peu plus d’une semaine du début du championnat d’Afrique des nations (Chan) 2023, la sélection nationale locale a reçu le drapeau de la part du représentant ministre des sports, ce lundi.



En présence du président de la fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, présent dans les locaux du ministère des sports, les Lions ont été gonflés avant leur envol vers l’Algérie où se déroulera la compétition du 13 janvier au 4 février…



« Personne n’est meilleur que vous ! Vous êtes capables de faire ce que font nos excellents joueurs en équipe A… c’est justement dans ce genre de compétition que vous devez montrer que le talent du Sénégal n’est pas juste au sommet, mais aussi à la base. Vous devez être des ambassadeurs de ce football local…» a lancé le patron de la FSF devant les joueurs et leur sélectionneur, Pape Bouna Thiaw.



Rappelons que le Sénégal est dans le groupe B avec la RD Congo, la Côte d’Ivoire et l’Ouganda…