Remise de Matériaux à Pikine : « Le président de la République est dans une dynamique de vaincre les inondations » (Mamadou Talla, Ministre)

Le ministre de l'éducation nationale, Mamadou Talla, a doté de 20 motos pompes le département de Pikine pour permettre à l'ensemble de la population des 16 communes de cette localité de procéder à l'évacuation rapide des eaux pluviales.



En remettant ce lot de matériel, le ministre a exprimé aux populations de Pikine la volonté du président de la République de vaincre les inondations. Rappelant ainsi, les efforts consentis par l’actuel gouvernement depuis 2012, il note que « le président est dans une dynamique de vaincre les inondations ».



Mieux, dit-il, « le président de la République ne vous oublie pas. Il est là pour accompagner cette population dans les circonstances difficiles. »



Le maire de Pikine, Abdoulaye Timbo, après avoir réceptionné le lot de matériel de pompage, a salué ce geste qu'il juge « important et utile » pour les populations de Pikine dans ces moments difficiles qu'ils sont en train de vivre. « Nous avons un département sensible qui a eu quelques difficultés, mais nous pensons et nous sommes presque certains que dans les jours à venir, tout cela sera derrière nous », a-t-il dit au ministre de l'Education Nationale.