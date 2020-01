Remise à niveau des techniciens du basket sénégalais : De nouvelles règles bientôt en vigueur.

Il faudra revoir son bagage technique à la hausse pour espérer diriger une équipe nationale de basket. C’est l’une des décisions phares que compte mettre en œuvre le DTN Moustapha Gaye. À l’en croire, « sur un banc technique, on ne peut pas mettre n’importe qui. Puisque la formation des cadres est à jour, on a formé beaucoup d’entraîneurs de premier et de deuxième degré. Il faut donc qu’on les mette en valeur. »



Une nouvelle réforme qui devrait bientôt être proposée à la fédération sénégalaise de basketball (FSBB), rajoute-t-il. « Nous allons proposer à la fédération dans les jours à venir, que l’année prochaine, sur un banc de l’équipe nationale, l’entraîneur titulaire soit au minimum du deuxième degré. Un assistant doit au minimum avoir le premier degré. » Dans la foulée, Tapha de révéler le nom de son adjoint, Moustapha Sall, le directeur technique national adjoint à qui il reviendra la lourde charge de la formation des cadres et des joueurs.