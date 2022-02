Remaniement ministériel : Ce qui retarde la formation d’un nouveau gouvernement...

Le sacre des Lions à la CAN Cameroun 2021

D’abord, nos sources de renseigner que le sacre des Lions de la Téranga au Cameroun est une des véritables raisons. Le Sénégal qui disputait la finale de la coupe d’Afrique des nations l’a remporté face à l’Égypte le 06 Février dernier, au même moment où le président Sall était à Addis Abeba pour son installation comme président en exercice de l’Union Africaine. Deux facteurs qui ont quasiment bouleversé le plan du président Macky Sall. D’ailleurs, le chef de l’État était obligé d’écourter son séjour en Ethiopie, pour retourner au pays accueillir les champions d’Afrique.

« Avec ce premier sacre, c’est tout le Sénégal qui était en fête, et le président de la République ne voulait pas casser cette dynamique. Il fallait laisser tout le monde vivre cette joie de voir le Sénégal remporter la coupe d’Afrique des nations pour la première fois de son histoire. C’est pourquoi on l’a même vu inviter l’opposition à l’accueil », souffle une source proche du Macky, qui n’a pas voulu se dévoiler.



L'inauguration du nouveau stade de Diamniadio !

En outre, une autre source a révélé que l'inauguration prochaine du nouveau stade de Diamniadio comme annoncé par le Chef de l'État Macky Sall serait aussi une des raisons qui ont retardé le remaniement ministériel avec le retour du poste de Premier ministre.

« L'inauguration prévue le 22 février du nouveau stade de Diamniadio par le Chef de l'État Macky Sall a retardé le remaniement ministériel, comme prévu. Car le président Macky Sall doit accueillir plusieurs délégations étrangères. Et il ne faudrait pas qu'on reste sans un gouvernement durant cette période », révèle encore une autre source bien informée de la situation au téléphone de Dakaractu. Notre source de poursuivre également que d'autres faits plus ou moins importants, notamment les médiations entreprises par certains acteurs sont aussi les autres causes de ce retard.