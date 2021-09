Relation Sénégal-Guinée / Jusqu'à 17 heures, les frontières toujours fermées

La réouverture des frontières terrestres, de manière graduelle après une évaluation sécuritaire et sanitaire rigoureuse entre la Guinée et le sénégal qui devait intervenir au plus tard le 24 septembre, c’est-à-dire ce vendredi n'est pas encore effective à 17 heures ce jour. Jusqu'à 17 heures ce vendredi 24 septembre 2021, les frontières restent toujours fermées. Aucun véhicule n'a traversé et pourtant, ils sont nombreux à attendre l'officialisation de la mesure des autorités de la junte... Nous y reviendrons !