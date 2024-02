Relation Macky Sall / Amadou Bâ : Les révélations de Abdou Latif Coulibaly

« La confiance entre le président Macky Sall et son Premier ministre Amadou Bâ, est plus que jamais une réalité », c’est l’avis de l’ancien secrétaire général du gouvernement, Abdou Latif Coulibaly. Pour avoir partagé plusieurs années la même table du conseil des ministres avec ces deux acteurs politiques, le maire de Sokone vient clore le débat sur « de supposées mésententes entre le président et le candidat de Benno », en affirmant qu’il n’y a aucun nuage au dessus de la tête des deux hommes.







Selon Abdou Latif Coulibaly, « ces gens qui s’attendaient à voir Macky Sall briguer un autre mandat ont eu la surprise de leur vie! » « Macky Sall a bien dit qu’il a fait un choix de raison en désignant le Premier ministre Amadou Bâ. Un choix pour le pays et pour toute la mouvance. Malheureusement, ces gens qui s’attendaient à ce que le président soit candidat, sont aujourd’hui responsables de cette situation. Tous ces gens qui le combattent, ignorent aujourd’hui, que la justice divine existe… », confie l’invité de ce nouveau numéro de « l’Entretien avec Dakaractu. »