Relance économique : l’Afrique a besoin d’un financement additionnel de 250 milliard de dollars d’ici 2025 (Macky Sall)

L’Afrique a besoin d’un financement additionnel d’au moins 252 milliards de dollars d’ici à 2025 au regard de l’impact profond de la crise, pour contenir le choc et amorcer sa relance économique a dit Macky Sall, Président en exercice de l’Union. « En conséquence je poursuivrai notre plaidoyer pour la réallocation en faveur des pays africains, selon des modalités à convenir, de 67 milliards de dollars, mobilisables sur les quotas de DTS des pays riches qui y consentent, pour atteindre l’objectif de 100 milliards fixés au Sommet de Paris sur le financement des économies africaines » a-t-il alors promis.Selon le Président Sall toujours, il est important qu’une partie significative des DTS soit réallouée via la BAD, compte tenu de son rôle habituel dans le financement du développement, pour soutenir nos efforts de relance par des investissements de qualité, qui stimulent une croissance inclusive et durable.Le Président Sall a aussi plaidé pour la modernisation du Fonds africain pour le Développement FAD afin d’élargir les possibilités de financement de grands projets de développement. Ce qui lui permettra, dira-t-il, d’accéder aux marchés des capitaux et de lever 33 milliards de dollars, comme effet de levier, en complément de ses fonds propres de 25 milliards de dollars. « Plus de ressources pour le FAD lui donne plus de capacités de financement pour nos pays » indiquera le Président sénégalais.