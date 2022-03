Rejet du pourvoi de Téliko après saisine contre son blâme : Madiambal jubile, le juge Téliko aphone

En audience publique ordinaire, la Chambre administrative de la Cour suprême a rejeté le pourvoi de Souleymane Téliko. Dans sa décision, la chambre administrative « dit n’y avoir lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel » et a donc rejeté le pourvoi.

Ce qui a fait réagir un de ses « adversaires », le journaliste Madiambal Diagne. Sur Twitter, il a rappelé avoir écrit que Souleymane Téliko avait violé le Statut des Magistrats. « Le Conseil supérieur de la Magistrature a dit la même chose et la Cour suprême vient une fois de plus de le confirmer par un Arrêt du 10 mars 2021 », rappellera-t-il. Avant de se glousser d’un « Quand Madiambal le dit... »

Du côté du magistrat, il a préféré garder le silence sur le rejet de son pourvoi. Affecté désormais à Tambacounda, l’ancien Président de l’Union des Magistrats du Sénégal est muet sur cette affaire.

Pour rappel, le magistrat avait été blâmé pour avoir « jeté le discrédit » sur une décision de justice concernant l’affaire Khalifa Sall.