Réinsertion sociale, stigmatisation : Papa Ndiaye ancien détenu dénonce des humiliations subies dans son quartier.

Après plus de 20 ans de détention préventive, Papa Ndiaye, résident à Rufisque, précisément à Wally Dane (Dangou Minam) s'efforce de retrouver sa place dans la société.

Sortie de prison il y a maintenant deux ans, Papa Ndiaye essaye par tous les moyens de se trouver du travail non sans difficultés.

Aujourd’hui, ce dernier ne cesse de dénoncer le regard de certains gens de son quartier à cause de son passé carcéral et qui le déçoit beaucoup. Une stigmatisation exacerbée par une des familles voisines du quartier comme cette fois où il avait été pris pour un voleur alors qu'il poursuivait lui-même un jeune qui s'était incrusté chez lui.

Mais ce n'est pas tout puisqu'il lui est même arrivé de subir des violences physiques. En effet, une semaine après les faits précités Papa Ndiaye s’est cette fois-ci fait agresser par trois gaillards qui l’ont violemment assommé et lynché devant une demeure, sans la moindre raison.

Il pense même à se procurer un certificat médical et porter plainte, mais malgré ses va-et-vient à la police, le dossier n'avance pas.

C’est pourquoi il prend à témoin l’opinion nationale et lance un appel au ministre de la Justice.

« Je prie la justice de faire son travail, les choses ne bougent pas alors que j’ai été agressé. C'est Papa Ndiaye ancien détenu, et non un citoyen sénégalais, mais si c’était moi qui avais fait de tels actes, il n’hésiterait pas à me renvoyer en taule », déplore-t-il.

Les faits de violence ayant bien été confirmés par deux des résidents du quartier qui n’ont pas manqué d’appeler à la paix et à l’acceptation de leur ami d’enfance.

Mais malgré tout, Papa Ndiaye assure qu'il restera toujours dans son quartier car c’est son fief et se battra de toutes ses forces pour ne pas laisser son passé refaire surface.