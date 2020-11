Reims : Bouaye Dia claque un doublé et devient le meilleur buteur de la Ligue 1.

Bonne nouvelle pour les Lions du Sénégal qui pourront compter sur un Boulaye Dia en grande forme pour disputer les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021. Auteur d'un doublé ce dimanche contre Lens, l'attaquant du stade de Reims a permis à son équipe de repartir avec le point du nul (4-4.)



Un doublé qui permet à l'international sénégalais de se hisser à la première place du classement des buteurs en Ligue 1 avec 8 pions devant Kylian Mbappé et ses 7 buts. Ses performances seront certainement remarquées par Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, qui cherche encore son numéro 9 titulaire.