Réhabilitation du stade Demba Diop de Dakar : Les travaux ont démarré

Fermé depuis juillet 2017, à cause des événements tragiques lors de la fameuse finale qui s’est terminée en chaos entre les supporters du stade de Mbour et US Ouakam, ce stade mythique du sport sénégalais ouvre une nouvelle page de son histoire aujourd’hui.



La Fédération sénégalaise de Football a donné le coup d’envoi des travaux de réhabilitation du stade Demba Diop ce jeudi 23 mars 2023 en présence de Mme Fatma Samoura, Secrétaire générale de la FIFA et une forte délégation de la FIFA.



En effet, le coût global de la réhabilitation du stade Demba Diop est estimé à un peu moins de 6 milliards de FCFA, financé en partie par la Fédération sénégalaise de football et la FIFA à hauteur de 3 millions de dollars à travers le programme FIFA forword. A cet effet, la première phase qui comprend la réhabilitation entier de la tribune couverte, la pelouse synthétique et les infrastructures de bases, seront livrés d’ici 12 mois.