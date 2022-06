Réhabilitation d’infrastructures sportives : le vice-président du CNOSS optimiste pour les JOJ 2026…

Ibrahima Wade, le vice-président du Comité national olympique et Sportif sénégalais (CNOSS) est particulièrement enthousiaste et optimiste quant aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.



De son avis, l’État du Sénégal est en train d’abattre un travail colossal pour résorber le gap qu’il y avait en matière d’infrastructures sportives de qualité. Prenant la parole au nom du président du Cnoss, Mamadou Diagna Ndiaye, Ibrahima Wade s’est félicité de la réhabilitation engagée du stade Léopold Sédar Senghor et de trois autres stades Ely Manel Fall (Louga), Aline Sitoë Diatta (Ziguinchor) et Lamine Guèye de Kaolack qui devraient tous permettre une bonne tenue des JOJ 2026 et une excellente préparation des athlètes sénégalais.