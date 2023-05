Régulation des RS : « On devrait désormais parler d’encadrement et non de loi des réseaux sociaux qui évoluent » (Expert)

Basile Niane est formel et catégorique. Le journaliste spécialiste du digital estime que créer des lois spécifiquement pour les réseaux sociaux n’en vaut plus la peine. « Les gens oublient que nous avons un arsenal juridique qui protège les droits privés et les données personnelles. On n’a pas besoin d’une autre loi spécialement pour les réseaux sociaux » fait-il savoir.



Cependant, ce qu’il propose en retour c’est l’encadrement des réseaux sociaux. « On devrait désormais parler d’encadrement et non de loi des réseaux sociaux qui évoluent. Cet arsenal suffit » a dit le journaliste formateur à l’occasion du 6ème forum d’échanges avec les médias.