Régulation au niveau des marchés : Les commerçants et industriels dénoncent une mesure impopulaire.

L’Association des commerçants et industriels du Sénégal (Acis) n’a pas approuvé la mesure préfectorale visant à réguler le fonctionnement des lieux de commerce dans le contexte du Covid-19. Elle trouve que cette mesure préfectorale qui fixe les jours où les commerçants spécialisés dans la vente de produits alimentaires ont l’autorisation d’exercer est une décision qui n’arrange à personne, a révélé Oumar Cissé, membre du Comité directeur de l’Acis, par ailleurs, adjoint du président de la Commission scientifique et technique.



‘’À la limite, l’État devrait nous laisser travailler du lundi au jeudi, au moins, pour nous permettre de mener convenablement nos activités. Parce que aussi, 80% des commerçants des Sénégalais sont des ‘’goorgorlou’’ comme tout le monde. Nous avons plus de charges que tout le monde, alors que nul ne nous a pris en compte dans ces mesures d’accompagnement. On ne nous autorise à vendre que 8 jours par mois, cela est anormal. Nous pensons qu’il existe une meilleure stratégie pour freiner cette propagation sans nous empêcher de travailler’’, note-t-il.



Cette décision tendant à fermer les marchés les week-end, est d’ailleurs, ce que l’Acis, à travers ses membres disent condamner fermement...