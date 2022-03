Regroupement des Lions : Sadio Mané et le reste du groupe ont rejoint la tanière… Retour en images sur le premier galop d’entraînement ….

Comme prévu, les joueurs de l’équipe nationale de football ont démarré leur préparation au Maroc ce lundi après-midi à Marrakech (Maroc.) Avec la tanière au complet, Aliou Cissé a pu organiser un premier galop d'entraînement avec ses joueurs.



C’est ainsi que Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye, Nampalys Mendy, Pape Abou Cissé et Cie se sont aussi entraînés après avoir foulé le sol marocain le lundi, vers les coups de midi.



Les Lions auront au moins trois séances d'entraînement au grand stade de Marrakech avant de s’envoler vers le Caire le jeudi. Rappelons que le Sénégal et l’Égypte s’affrontent dans le cadre d’une double confrontation (25 mars au Caire et le 29 mars à Dakar) pour les barrages de la coupe du monde 2022...