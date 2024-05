Regroupement des Lions : Des absences notées, Aliou Cissé déplore le manque de temps de préparation…

Après le premier entraînement de l'équipe nationale de football du Sénégal ce lundi au terrain annexe de Diamniadio, le sélectionneur Aliou Cissé a fait le point sur la situation du groupe. Il a notamment déploré l'indisponibilité de certains joueurs (seulement 19 présents sur les 26 convoqués), ainsi que le manque de temps pour préparer les prochains matches des Lions contre la RD Congo le 1er juin à Dakar et la Mauritanie le 9 juin à Nouakchott pour le compte des éliminatoires du Mondial 2026.

Pour ce début de regroupement près d’une vingtaine de joueurs dont le nouveau Chérif Ndiaye, étaient présents en attendant les « retardataires » dont les joueurs évoluant en Arabie Saoudite, Habib Diallo, Édouard Mendy, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou encore Lamine Camara, Pape Matar Sarr, Makail Faye et Seydou Sano.

Une situation qui risque d’impacter sur la préparation de son groupe, a laissé entendre le coach Cissé… « Nous avons pu constater que tous les joueurs ne sont pas encore là. Certains doivent terminer leur saison avec leurs clubs, tandis que d'autres sont encore en phase de barrage. Le groupe au complet ne sera réuni que les 2 ou 3 juin, alors que nous jouons le 6 juin. Vous voyez bien les défis auxquels nous sommes confrontés. Mais nous devons nous adapter comme nous le faisons toujours. »

Malgré ces difficultés, Aliou Cissé se montre confiant et rappelle les objectifs de l'équipe : « L'état d'esprit a été bon et les résultats positifs lors des deux derniers matches en mars. Aujourd'hui, nous préparons deux matches importants et nous devons les aborder de la meilleure façon possible. Le Sénégal a pour objectif de retourner à la Coupe du Monde, il faut donc obtenir de bons résultats contre la RDC et la Mauritanie », a déclaré El Tactico à l’issue de la séance d’entraînement.