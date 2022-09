Regroupement des Lions : Brest annonce officiellement le forfait de Noah Fadiga…

Noah Fadiga vient officiellement rejoindre la liste des joueurs sénégalais forfaits pour la fenêtre internationale FIFA de ce mois de septembre.



L’information a été relatée par le club brestois ce lundi…



« Durement touché hier lors d'un choc avec l'Ajaccien Diallo, Noah Fadiga a été victime d’une commotion cérébrale. Il doit passer des examens complémentaires et observer quelques jours de repos sans football. Il ne rejoindra pas la sélection sénégalaise. Courage Noah » a fait savoir le club via son compte twitter officiel.



Victime d’un violent choc hier, lors du match de Ligue 1 qui opposait son équipe, Brest à Ajaccio, Noah Fadiga va donc manquer les matches amicaux du Sénégal contre la Bolivie et l’Iran (respectivement le 24 en France et puis le 27 septembre en Slovaquie.)



Reste à savoir si le jeune latéral droit viendra au regroupement des Lions qui démarre ce lundi, en France, pour faire constater son état de santé auprès du staff médical sénégalais…