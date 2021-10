Regroupement : Aliou Cissé installe un huis clos autour des Lions, deux séances ouvertes à la presse...

Le planning du prochain regroupement de l'équipe nationale de football vient d'être dévoilé par la fédération sénégalaise de football (FSF.) Un regroupement qui démarre ce dimanche 03 octobre à l'hôtel Radisson Blu de Diamniadio où les Lions devraient arriver par petits groupes selon la disponibilité des uns et des autres qui ont joué ce week-end avec leurs clubs.



D'après le document publié par la Fsf, le huis clos sera de mise lors des cinq séances d'entraînement des Lions au stade Lat Dior de Thiès. En effet, le premier galop est prévu le lundi à 17h00 à huis clos alors le second prévu le mardi, toujours à 17h00 sera ouvert à la presse.



Les séances suivantes prévues le mercredi et le jeudi après-midi seront totalement fermées par le sélectionneur national, Aliou Cissé en vue du match contre la Namibie, le samedi 09 octobre à 19h00 GMT.



Néanmoins, une conférence de presse d'avant-match sera organisée le vendredi à partir de 16h30 dans la salle de conférence de Lat Dior. Enfin, la presse sportive pourra scruter le groupe, une dernière fois (15 premières minutes ouvertes) avant de se tourner vers le match, le lendemain.



Pour rappel le Sénégal s'apprête à disputer une double confrontation contre la Namibie, le 09 octobre à Thiès puis le 12 octobre en Afrique du Sud où a été délocalisée la manche retour.