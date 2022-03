Refondation de la magistrature, la situation des enfants errants : Les défis de la nouvelle équipe de la LSDH.

Accroché par Dakaractu, le nouveau patron de LSDH décline sa feuille de route pour les cinq années à venir

Tout d’abord continuer le travail. Il ne faut pas oublier qu'à la date du samedi, j’étais le secrétaire général de la ligue. Nous avions un programme. Cette élection me permettra de continuer le travail donc de défense, de protection et de promotion des droits humains au Sénégal. Notamment en ce qui concerne d’abord les enfants talibés, les enfants mendiants que nous voyons errer à travers les rues du Sénégal ainsi que la situation de tension dans les prisons au Sénégal. Pour nous, c’est deux priorités. Cette errance inacceptable dans les rues de Dakar surtout en période de froid sont des images inacceptables.

La refondation de la magistrature au menu des préoccupations

Ensuite, sur la réforme de la justice, nous pensons que l’État doit accepter de diligenter des réformes profondes au niveau de la justice. Il est temps que des réformes profondes voient le jour au niveau de la justice afin qu’elle soit beaucoup plus indépendante, beaucoup plus juste parce que garder quelqu’un pendant 4 voire 5 ans en détention préventive dans les dossiers criminels, c’est une situation inacceptable. Donc ça c’est le premier chantier.



Situation des enfants errant dans les rues

D’abord c’est insister auprès de l’État pour qu’il respecte ses engagements. L’État a signé beaucoup de traités, de conventions pour les droits des enfants. Il est temps que le code des enfants sorte du tiroir du ministère de la justice. Pour nous, c’est une urgence signalée que les enfants soient pris en charge. Les lois votées depuis longtemps doivent être mises en application. Notamment concernant la mendicité qui est devenue un métier. Nous voyons à travers le des citoyens des pays limitrophes venir au Sénégal pour mendier ce qui est devenu un travail, un job. Pour nous, c’est inacceptable.

La touche nouvelle pour contraindre l’État du Sénégal à respecter ses engagements

Nous viendrons avec une nouvelle plus nouvelle, beaucoup plus stratégique, ne pas être dans une confrontation, mais dans une approche amicale et peut être vraiment vouloir bien faire, demander à ce que le ministère de la justice accepte de traiter certains dossiers, certaines discussions. Nous allons demander une audience auprès du chef de l’État, préparer toute la documentation qui sied et convaincre par le dialogue, la sensibilisation, c’est le gouvernement qui est à même de prendre ces grandes décisions qui nous attendent.



Le talon d’Achille de l’indépendance de la justice

Au niveau des carrières des magistrats, l’exécutif ne peut pas être juge et partie, ensuite la subordination du de la justice et cette présence du chef de l’État et du ministre de la justice dans le conseil supérieur de la magistrature. C’est à la limite des faiblesses qui peuvent handicaper la bonne marche et la gestion de la justice au Sénégal.



La cheville ouvrière du mandat

Au niveau du Conseil supérieur de la magistrature et l’indépendance du parquet au niveau du ministère de la justice.



Assane Dioma Ndiaye comme président d’honneur

C’est une personne qui mérite notre respect. Son expertise, son expérience et ses qualités humaines intrinsèques font de lui un bon conseiller. On lui a confié la coordination de la protection judiciaire des juridictions. C’est un expert averti, c'est un juriste, un avocat expérimenté avec une trentaine d'années dans le barreau. Pour nous, c’est une personne qui mérite tous nos hommages. On ne va pas le laisser comme ça...