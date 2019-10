Référendum Guinéen : Des membres de l’opposition et de la Société civile arrêtés à Dakar

Au moins 4 manifestants, dont une dame, qui entendaient dénoncer la rencontre de leurs concitoyens à Dakar, ont été appréhendés par la police. Des arrestations notées dans les rangs des membres de l’opposition et de ceux de la Société civile Guinéenne, ce samedi 5 octobre 2019.



Dans ce tohu-bohu indescriptible, des voix ont fusé pour dénoncer vivement une volonté du Président de la République de Guinée de toucher à la Constitution de leur pays, pour pouvoir glaner un 3e mandat. ‘’On manifeste contre un 3e mandat présidentiel en Guinée. Nous sommes des membres de l’opposition. Mme l’ambassadeur veut nous faire croire que les Guinéens sont d’accord pour un autre mandat, alors que cela est faux. Les Guinéens sont contre le changement de la Constitution’’, a dit Mamadou Aliou Barry, membre du Front national pour La défense de la Constitution (Fndc), section Sénégal.



Celui-ci dans ses propos, a dénoncé l’implication de la police Sénégalaise. Laquelle police a procédé à l’arrestation de certains d’entre eux. ‘’Nous sommes venus et n’avons aucune intention de jeter des pierres. Nous, le Fndc, la Société civile, sommes là pour défendre la Constitution d’une Nation, n’entendons jeter aucune pierre. Nous avons juste par devers nous des pancartes pour dire que nous nous opposons à ce 3e mandat.



Nous ne sommes pas d’accord pour qu’on retouche à notre constitution. Et nous gardons cette position. Que tout le monde le sache. C’est l’ambassade de la Guinée au Sénégal qui a convoqué nos compatriotes ici (Hôtel le Relais) en réunion pour nous convaincre tous de soutenir Alpha Condé pour un 3e Mandat. Nous sommes aujourd’hui venus lui manifester notre rejet à sa volonté de mobiliser pour un oui au référendum. C’est une initiative personnelle qui l’engage, mais nous, ses concitoyens, ne voulons pas d’un 3e mandat pour Alpha Condé’’, a dit un autre manifestant.