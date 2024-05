Réduction du coût de la vie : « Il faut dire la vérité aux Sénégalais... » (Alla Dieng,Unacois/Yessal)

Le couple Diomaye Sonko élu sur la base de promesses électorales entre autres la réduction du coût de la vie. Cette dernière demeure toujours un casse-tête pour la population. Après deux mois au pouvoir, le couple Diomaye Sonko semble être rattrapé par les réalités du pouvoir.

Invité de l’émission "Nan Ci Wax" de Dakaractu, Alla Dieng directeur exécutif de Unacois/Yessal reste convaincu que la réduction du coût de la vie est un long chemin.

« C’était une promesse de campagne et une fois arrivé au pouvoir les réalités vous rattrapent, malgré la bonne intention qui les anime. Mais la réduction du coût de la vie tant espérée par la population ne sera pas facile. Dans la vie il faut toujours tenir un discours franc », soutien-t-il.



Poursuivant, le consumériste estime qu’avec les réalités du marché mondial et notre économie dépendant fortement de l’Extérieur compliquent davantage la situation.

« La majorité des produits (65%) que nous consommons proviennent de l’étranger et les réalités du marché pétrolier et financier échappent à nos dirigeants. Le prix du pétrole et les transactions financières s’effectuent en Dollars. Faut pas rêver et croire que c’est facile de les réaliser au point de faire des promesses. Ils doivent dire la vérité aux Sénégalais, la réduction du coût de la vie, ça ne va pas être facile », insiste-t-il.



Selon toujours, Alla Dieng les subventions sont des solutions conjoncturelles pas structurelles basées sur une courte durée. Aussi, le budget du Sénégal ne peut pas supporter des subventions à long terme. « Même avec la perspective de la commercialisation de nos hydrocarbures la réduction du coût de la vie ne sera pas éternelle », estime -t-il.



En outre, le syndicaliste dénonce les dirigeants des organisations syndicales qui s'éternisent aux commandes et qui sont allergiques à l’alternance.



« Les mandats des bureaux de Unacois/Jappo et Unacois/Yessal sont arrivés à terme depuis 4 ans et 18 mois respectivement. Par conséquent, ils n’ont plus de légitimité pour parler au nom des commerçants », dénonce Alla Dieng. Mieux,« ils refusent le renouvellement des instances par peur de perdre leur poste lors des assemblées générales », ajoute-t -il.