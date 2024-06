Manque d'eau à Thiès: La SEN-EAU informe d'un incident survenu sur le Forage dénommé F9

Dans un communiqué, la SEN-EAU informe aux thièssois qu'un " incident est survenu sur le forage dénommé F9 de Thiés". Et que " Son arrêt affectera la desserte dans la zone des Parcelles Assainies, de Keur Massamba Guèye, un peu de Hersent et de Diamaguène...Il pourrait y être observé des baisses de pression et des manques d'eau".



D'après elle, l'intervention pour la réparation a démarré ce matin " avec les équipes spécialisées". Elle ajoute qu'un " dispositif de camions citernes est mis en place pour soulager les populations les plus affectées".



" Le retour à la normale est prévu dans la journée du lundi", a-t-elle précisé.